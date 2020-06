Untersberg-Skelett ist verunglückter 21-Jähriger

Die Untersuchung hat die Salzburger Gerichtsmedizin übrigens auf eigene Kosten durchgeführt – "aus Forschungsinteresse", sagt Cemper-Kiesslich. Von der Staatsanwaltschaft war nur eine Obduktion zur Klärung der Todesursache in Auftrag gegeben worden.

Die ist jedoch weiterhin ungeklärt: Es wird vermutet, dass der 21-Jährige beim Skifahren am Untersberg in das Einstiegsloch einer Höhle gefallen ist. Beim 50 Meter tiefen Sturz bis zu einer Engstelle dürfte er sofort tot gewesen sein. Im Zuge der Verwesung wurden seine Skelettteile von Regen- und Schmelzwasser immer tiefer in die Höhle geschwemmt. Bei einer Forschungstour im Oktober stieß der Salzburger Geologe Georg Zagler auf die menschlichen Überreste samt den Teilen einer Skiausrüstung. Bei der Bergung im November wurden in bis zu 300 Metern Tiefe noch Knochen gefunden.