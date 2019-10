Neue Abfahrverbote in Tirol: Söder rät Bayern von Ski-Urlaub ab

Eine böse Spitze zu den Maßnahmen kommt aus Bayern. Ministerpräsident Markus Söder rät seinen Landsleuten vom Ski-Urlaub beim Nachbarn ab: „Offenkundig ist es so, dass in Tirol die Straßen so überfordert sind, dass der Skiurlaub dort wenig Sinn macht“, erklärte er am Mittwoch im Landtag.