Fahrverbote in Tirol: Insgesamt rund 27.000 Zurückweisungen

Die Fahrverbote auf dem niederrangigen Straßennetz in mehreren Tiroler Bezirken (Großraum Innsbruck, Reutte und Kufstein), um Stau-Ausweichverkehr zu verhindern, sind am Sonntag um 19 Uhr zu Ende gegangen. Insgesamt habe es seit dem Inkrafttreten der Verbote am 20. Juni 27.000 Zurückweisungen gegeben, teilte das Land Tirol am Montag mit. Die Landesregierung zog eine positive Bilanz.

„Dass wir die Fahrverbote eingeführt haben, war die absolut richtige Entscheidung“, sagte Landeshauptmann Günther Platter ( ÖVP). Denn damit sei es gelungen, trotz Hauptreisezeit die Verkehrs- und Versorgungssicherheit in den betroffenen Gemeinden weitestgehend aufrecht zu erhalten. „Ohne die Fahrverbote wäre es jedenfalls vielerorts zu massiven Überlastungen gekommen“, sagte Platter.