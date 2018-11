Nazitext zu Weihnachtslied in aktuellem Schulbuch

„Hoppla, das kenne ich doch ganz anders“, dachte ein Musiklehrer einer Pflichtschule im Bezirk Krems, als er Kinder hörte, die in der Nachbarklasse ein Weihnachtslied sangen. Er prüfte nach und wirklich: In einem Schul-Liederbuch, das in Österreich häufig verwendet wird, ist der christliche Text des Liedes „Es ist für uns eine Zeit angekommen“ durch eine Variante ersetzt, die für das Buch „Deutsche Kriegsweihnacht“ umgedichtet wurde. Zwar ist der Text inhaltlich nicht bedenklich, aber in recht schwülstiger NS-Manier gehalten.