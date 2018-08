Nazi-Vorwürfe: Verdächtige sterben weg

Hans B. ist tot. Der mutmaßliche Kopf der rechtsextremen „Europäischen Aktion“ in Österreich starb in der Untersuchungshaft. Mehr als 19 Monate befand sich der Pensionist in der Justizanstalt Wien-Josefstadt hinter Gittern. Am 10. August starb der schwer herzkranke Tiroler im Alter von 77 Jahren. Und damit der Hauptverdächtige in einem umfangreichen Ermittlungsverfahren.

B. ist nicht der erste Todesfall im Zuge dieser lange dauernden Ermittlungen. Auch ein zweiter Verdächtiger – er soll Landesleiter in Wien gewesen sein – schloss mit 80 Jahren für immer seine Augen. Genauso wie der Mitstreiter und verurteilte Neonazi Gerd Honsik.

Gegen insgesamt acht Personen wurde ursprünglich wegen Wiederbetätigung ermittelt. Allesamt keine Jungspunde.

Allein der Abschlussbericht des Verfassungsschutzes soll 14 Bände umfassen. Terrabyte an Daten wurden ausgewertet, Ermittlungen mit ausländischen Behörden waren nötig. Eine Anklage oder einen Termin für eine Verhandlung gibt es noch immer nicht.

Franz-Karl Juraczka und Birgit Kravagna standen B. als Anwälte zur Seite. Von der Justiz sind sie enttäuscht. „Unser Mandant saß 19 Monate ohne Anklageschrift in Untersuchungshaft. Dabei waren seine schweren gesundheitlichen Probleme bekannt. Zuletzt klagte er auch darüber, dass ihm die Hitze schwer zu schaffen macht.“