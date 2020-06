Naturschutz: "Wir sind das Schlusslicht in Europa"

Die Karstlandschaft rund um den 2308 Meter hohen Gipfel des Warscheneck im Süden Oberösterreichs ist in ganz Europa einzigartig: Dort finden sich noch unerschlossene Lärchen- und Zirbenwälder, Karstquellen und -seen sowie Fels- und Schuttfluren, die seltenen Pflanzen und Tieren Lebensraum bieten. Dem Alpenschneehuhn oder dem Dreizehenspecht genauso wie dem Steinadler, der in den Lüften seine Kreise zieht.

Trotzdem wurde in der Pyhrn-Priel-Region jahrelang über eine Skischaukel diskutiert, die Hinterstoder mit der Wurzeralm in Spital am Pyhrn verbindet. Das etwa 75 Millionen teure Liftprojekt von Seilbahnmagnat Peter Schröcksnadel hätte über das Warscheneckmassiv führen sollen. Die Hoffnung auf neue Arbeitsplätze für die strukturschwache Gegend stand plötzlich im Widerstreit mit dem Erhalt eines einzigartigen Naturraums.

Derzeit sei die Skischaukel vom Tisch, auch weil sie sich wirtschaftlich nicht rechnen würde, erklärt Helmut Holzinger von den Bergbahnen Hinterstoder-Wurzeralm. Es gäbe allerdings auch Ideen für einen Tunnel quer durch den Berg.