225 Anrufe bei Deradikalisierungshotline

Die im Familienministerium angesiedelte Deradikalisierungshotline ist in den ersten drei Monaten von 225 Anrufern in Anspruch genommen worden. Das teilte Ressortchefin Sophie Karmasin ( ÖVP) Donnerstagvormittag in der Frage des Nationalrats mit.

Der Großteil der Anrufer war weiblich, nähere Auskünfte gab die Ministerin nicht. Sie sieht aber einen Erfolg der als Reaktion auf die zunehmende Radikalisierung von Jugendlichen gegründeten Hotline. Denn in Deutschland hätten sich bei einer vergleichbaren Initiative innerhalb eines ganzen Jahres nur 200 Anrufer gemeldet. Als Grund für die vergleichsweise starke Inanspruchnahme in Österreich sieht Karmasin, dass die Hotline nicht im Innen- sondern im Familienressort etabliert wurde, was die Hemmschwelle für Anrufer senke.