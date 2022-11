Natascha Kampusch erklärt, wie sie ihre „Hölle“ überlebte

Als Zehnjährige auf ihrem Schulweg entführt, wurde Natascha Kampusch über acht Jahre lang in einem Kellerverlies in Strasshof an der Nordbahn (Bezirk Gänserndorf ) gefangen gehalten. 2006 gelang der heute 34-Jährigen die Flucht. Eine Geschichte, die weltweit für viel Aufsehen und Bestürzung sorgte.

Dennoch blickt Kampusch heute mit Dankbarkeit darauf zurück. Zwar nicht auf die Situation selbst, sondern „dass ich diese Zeit so gut überstanden habe“, erklärte Kampusch am Sonntag im Ö3-„Frühstück bei mir“.

Wie ihr das Überleben in Gefangenschaft gelungen ist, möchte Kampusch nun in ihrem insgesamt vierten Buch, das heute Abend in Wien präsentiert wird, weitergeben. Während ihrer Zeit im Verlies habe sie sich oft in Gedankenwelten geflüchtet. Kampusch erzählte auf Ö3, dass sie an die Tür des Verlieses eine Klinke gezeichnet hatte: „Ich habe mir vorgestellt, dass ich die Klinke bewegen kann, aus der Tür herauskommen kann, dass sie nicht einfach verschlossen ist. Und ich habe mir vorgestellt, dass irgendwelche Leute mich retten kommen.“