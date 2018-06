Namaste Om Wörthersee: der Yoga-Boom

Um 8 Uhr in der Früh sind am Wörthersee die Badestege und Liegewiesen normalerweise noch verwaist. Doch nun tummeln sich dort Touristen und Einheimische, die sich strecken, dehnen und in ungewöhnlichen Positionen verharren. Wie am Steg des Hotel Schloss Leonstain in Pörtschach, wo Florian Neuscheller ein Dutzend Gäste zu einer Übungseinheit gebeten hat. Neuscheller ist ausgebildeter Yogalehrer und am Wörthersee aktuell ein gefragter Mann.

„Primär nutzen weibliche Hotel-Gäste das Gratis-Angebot, aber der Männeranteil steigt. Viele setzen auf Entspannung und Gesundheit – mit dem einzigartigen Blick auf den See“, erklärt Neuscheller. Wenn seine 90-Minuten-Einheit beendet ist, fährt er ans Südufer nach Maria Wörth. Ein betuchter Gast des Kurhotel Mayr hat eine Privatstunde gebucht. Die ist kostenpflichtig.

Yoga boomt am Wörthersee. Jedes Hotel, das etwas auf sich hält, beschäftigt heutzutage einen Yoga-Lehrer. „Man muss dem Trend entsprechen, wir bieten Yoga heuer bereits zum dritten Mal an“, berichtet Jakob Wrann vom Seehotel Europa in Velden. Auch das dortige Schlosshotel liegt im Trend und hat Yoga-Pakete geschnürt.