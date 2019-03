Nacktvideos in Fußballkabine: SPÖ fordert Strafen

Die einzige Möglichkeit, die den Spielerinnen mit ihrer Anwältin Valentina Murr bleibt, ist der Gang zur Datenschutzbehörde, was lediglich eine Verwaltungsstrafe zur Folge hat. Was die 19-jährigen Frauen nicht nachvollziehen können. „Es kann ja nicht sein, dass in diesem intimen Bereich heimlich gefilmt wird und man damit straffrei davonkommt.“

Derzeit bietet das österreichische Strafgesetzbuch – im Gegensatz zu Deutschland – in so einem Fall nur schwer die Möglichkeit einer Strafverfolgung, weil die Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereiches durch Bildaufnahmen nicht entsprechend geregelt ist.