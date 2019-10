Nachrichten-Überblick: Die wichtigsten Themen des Tages

Letzte Tschick: So zelebrieren Lokale das

Aus gegen Dimitrow: Thiem im Paris-Achtelfinale ohne Chance Der Bulgare fertigte den Niederösterreicher glatt in zwei Sätzen ab und zog ins Viertelfinale ein ( mehr dazu hier ).

Halloween: Was Sie heute wissen müssen

Zehn Dinge, die Sie heute nicht verpassen sollten. Und was zu Halloween erlaubt ist und was nicht (mehr dazu hier).