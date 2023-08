Nachfahren von Holocaust-Überlebenden auf Spurensuche in Wien

1936 in Wien geboren, zog Eva Blumenthal nur zwei Jahre später mit ihrer Familie nach London. Ein freiwilliger Umzug war es aber nicht. Sie flüchteten: Eva und ihre Familie sind Juden.

Nach dem Anschluss 1938 verlor Evas Vater seine Arbeit in einer Kanzlei, ihre Mutter musste die familieneigene Apotheke an Nazis übergeben. Es war der Moment, in dem die Familie wusste, "wir müssen hier weg", wie Evas Vater damals zu seiner Familie sagte. Zurück ließen sie ihre Wohnung in der Linken Wienzeile und ihre einstige Heimat.