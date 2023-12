Nachbarin fand Mann stark blutend und mit Verbrennungen in Grazer Stiegenhaus

Die Grazer Polizei hat sich mit einem bisher undurchsichtigen Vorfall zu befassen: Eine Bewohnerin eines Mehrparteienhauses hatte am Dienstag gegen 9.00 Uhr einen Mann mit Verbrennungen und einer starken Blutung gefunden. Dieser gab an, nicht zu wissen, was passiert ist. Der 40-Jährige wurde ins LKH gebracht und befindet sich in Lebensgefahr. Bei ihm wurde Suchtgift entdeckt, gab die Exekutive Mittwochfrüh bekannt.

