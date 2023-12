3-Jähriger fiel in Tirol drei Meter durch Futterluke in Stall

Ein 3 Jahre alter Bub ist Montagabend in einem Stadel in Oberperfuss im Tiroler Bezirk Innsbruck-Land drei Meter durch eine Futterluke auf einen mit Heu bedeckten Stallboden gefallen. Der Dreijährige hatte seinem Vater bei Heuarbeiten zugeschaut. Als er festgehangenes Heu durch die Luke hinuntertreten wollte, trat er ins Leere und stürzte ab. Der Bub wurde an Ort und Stelle durch die Rettung erstversorgt. Das Kind wurde verletzt und zur Abklärung in die Innsbrucker Klinik gebracht, teilte die Polizei mit.

Auch der ältere Bruder des Dreijährigen hatte sich zum Unfallzeitpunkt in dem Stadel aufgehalten. Der 37-jährige Vater war damit beschäftigt gewesen, das Heu durch die Futterluke in den Stall zu werfen.

