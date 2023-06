Nach Tauchunfall am Wolfgangsee: Frau in Spezialklinik gestorben

Eine Tauchlehrerin aus Deutschland ist nach einem Tauchunfall, der sich am vergangenen Samstag in St. Gilgen am Wolfgangsee (Flachgau) ereignet hatte, am Pfingstsonntag in einer Spezialklinik ihren Verletzungen erlegen. Wie die Polizei am Donnerstag informierte, hatte die 74-jährige Frau aus Bayern während eines Tauchgangs in rund 30 Meter Tiefe beim Tauchplatz der sogenannten "Franzosenschanze" einen medizinischen Notfall erlitten.

