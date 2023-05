Zwei Taucher am Wolfgangsee schwer verunglückt

Einer der beiden musste noch am Unfallort reanimiert werden. Warum die Taucher in Not gerieten, ist noch unklar, die Wassersportler wurden mit dem Hubschrauber in eine bayerische Spezialklinik geflogen, die eine Druckkammer zur Behandlung nach Tauchunfällen verfügt. Auf APA-Nachfrage konnte die Polizei keine weiteren Auskünfte erteilen.