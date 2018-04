Nach Sturz in Brunnenschacht: Fünfjähriger auf Intensivstation

Ein Fünfjähriger, der am Montag in Villach in einen 17 Meter tiefen Brunnenschacht gefallen ist, wird im Landeskrankenhaus Villach intensivmedizinisch betreut. Das teilte eine Kabeg-Sprecherin am Mittwoch auf APA-Anfrage mit. Ein 56-Jähriger war ebenfalls in den Brunnen gefallen und dabei ums Leben gekommen, die Staatsanwaltschaft nahm deshalb Ermittlungen wegen grob fahrlässiger Tötung auf.

Der Fünfjährige hatte am Montagnachmittag gemeinsam mit seinem Sozialbetreuer, dem 56-Jährigen, im Garten seines Elternhauses gespielt. Als die beiden plötzlich verschwanden, schlug die Mutter des Buben Alarm. Wie sich herausstellte, waren der Bub und sein Betreuer in einen nur einen Meter breiten Brunnenschacht gefallen. Während der Bub nach mehreren Stunden auf den ersten Blick nur leicht verletzt aus dem ausgetrockneten Brunnen geborgen wurde, kam für den 56-Jährigen jede Hilfe zu spät.