Nach Sperre der Brennerautobahn vor zwei Wochen erneut Schneewarnung

Die GeoSphere Austria gibt nach den aktuellsten vorliegenden Prognosen für heute, Dienstagabend, bis morgen, Mittwochmittag nun erneut eine Schnee-Wetterwarnung (Warnstufe „Orange“, Stufe 3 von 4) für Tirol aus, teilte das Land mit. "Laut den aktuellen Wettermodellen sinkt die Schneefallgrenze in der heutigen Nacht auf 900 bis 700 Meter. Bis in den Mittwochmorgen ist mit kräftigen Schneefällen zu rechnen", hieß es.

Am stärksten betroffen Gebiete

Hauptbetroffene Gebiete sind das obere Wipptal - also erneut die Trasse der Brennernautobahn - sowie die südlichen Stubaier und Ötztaler Alpen. Hier sind bis zu 50 Zentimeter an Neuschnee prognostiziert. In der Arlbergregion, dem Stanzer Tal sowie dem oberen Lechtal werden bis zu 30 Zentimeter an Neuschnee erwartet.