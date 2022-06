Nach Sonnentag bringt Tief "Maya" heute heftige Unwetter

Bis zu 31 Grad und Sonne gibt es am heutigen Pfingstsonntag, im Laufe des Tages steigt aber die Gefahr von Unwettern mit Regen, Sturmböen und sogar Hagel.

Grund ist das Tief "Maya", das sich von Nordfrankreich aus über Belgien verlagert hat und nun von Westen her über das Land kommt. In der Nacht auf Montag dürfte dieses über dem Osten Österreichs verweilen.

Höchste Wetter-Warnstufe

Daher hat die Unwetterzentrale (UWZ) bereits Sonntagfrüh die höchste Wetter-Warnstufe für den Osten Österreichs ausgerufen. Besonders in Wien ist mit schweren Unwettern zu rechnen. In einer Mitteilung der UWZ heißt es: "Von Sonntagnacht an regnet es in Ihrer Region kräftig. Bis Montagmorgen kommen in Summe 50 bis 60 Liter pro Quadratmeter zusammen."

Im Bergland dürfte es schon gegen Mittag die ersten Gewitter geben, diese werden dann im Westen rasch häufiger und kräftiger, und breiten sich bis zum Abend bis in den Großraum Wien und ins Burgenland aus. Zum Teil dürfte der Regen hier erst am Montagvormittag aufhören.

Lokale Überflutungen möglich

War es Freitag bis Sonntag im Osten wärmer als im Westen, so dürfte es am Montag umgekehrt werden: Im Osten könnte es den ganzen Tag regnen und eher kühl bleiben – die Temperaturen dürften nur bei 19 bis 21 Grad liegen. Lokal seien sogar Überflutungen möglich, warnt Michele Salmi, Meteorologe von Wetterdienst Ubimet.

Im Westen dürfte sich der Montag hingegen gut für Ausflüge eignen: In Innsbruck etwa werden bis zu 28 Grad erwartet. "Für Bergtouren, etwa in der Tauernregion, schaut der Montag aus heutiger Sicht am besten aus, da die Gewittergefahr gebannt ist", erklärt Salmi.

Wetter bleibt wechselhaft

Im weiteren Wochenverlauf wird für Dienstag und Mittwoch eine weitere Störungszone erwartet, die über Österreich zieht. In der zweiten Wochenhälfte dürfte sich das Wetter beruhigen, die Temperaturen dürften sich "auf einen angenehmen Niveau" einpendeln, so Salmi in einer ersten Prognose.