Nach dem Sonnenschein kommt jetzt der Schnee

Zweite Wochenhälfte bringt wieder Warmfront

Hoher Luftdruck ist am Donnerstag für den Ostalpenraum wetterbestimmend. Damit präsentiert sich das Wetter meist von seiner sonnigen und trockenen Seite. In der Früh muss jedoch vor allem im Donautal, örtlich über dem östlichen Flachland und am Alpenostrand sowie auch inneralpin mit lokalen Nebelfeldern gerechnet werden. Meist sind diese aber nicht beständig. Abends tauchen schließlich im äußersten Westen des Landes erste Vorboten einer aufziehenden Warmfront auf. Die vorherrschende Windrichtung ist Südost bis Südwest. Aus ihr weht der Wind schwach bis mäßig, am Nordrand der Alpen oder auch am Alpenostrand mitunter lebhaft. Minus fünf bis plus drei Grad in der Früh, sechs bis 15 Grad tagsüber.

Eine Warmfront erfasst am Freitag mit dichten Wolken und Regen von Westen Österreich und breitet sich im Tagesverlauf langsam nach Osten aus. Die Schneefallgrenze steigt dabei rasch auf Lagen deutlich über 2.000 Meter Seehöhe. Während es in Tirol und Vorarlberg bereits in der Früh örtlich regnet, setzt in den östlichen und südöstlichen Landesteilen erst in den Abendstunden der Niederschlag ein. Bis in den Nachmittag hinein gibt es hier sogar noch Chancen auf Sonnenschein. Der Wind kommt aus Südost bis Südwest und weht schwach bis mäßig, am Alpenostrand mitunter lebhaft. In der Früh minus drei bis plus sieben Grad, die Tageshöchsttemperaturen sechs bis 14 Grad.