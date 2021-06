Nach Murenabgang: Flüchtlinge helfen in Afritz mit

Dunkle Wolken hingen am Dienstag über Afritz. Am Nachmittag setzte wieder Regen ein. Phasenweise schüttete es wie aus Kübeln. Nach dem verheerenden Unwetter vom Sonntag herrscht im Ortsteil Kraa Angst, dass der Bärenbach ein weiteres Mal zu einer riesigen Schlammlawine anschwillt.

"Wir haben alle die Sorge, dass noch etwas nachkommt. Die Hänge sind nicht stabil", sagt Wilfried Steger. Sein Haus ist eingebettet in einer Geröllhalde. Dort wo der Rasen wuchs, liegen nun mannsgroße Felsbrocken. Die Lage scheint aussichtslos. Doch Steger ist frohen Mutes: "So eine Katastrophe bringt das Gute in den Menschen an die Oberfläche", meint er. In seinem Garten schaufeln zwei Syrer und ein Iraker den Dreck weg und bewegen Steine, damit die schlammbraune Brühe abfließen kann. Die drei Flüchtlinge aus einer Unterkunft der Diakonie im Nachbarort Treffen seien auf einmal dagestanden. "Sie wollten helfen und nehmen dafür auch kein Geld an", sagt Steger dankbar.