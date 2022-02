Nach Mord an Mutter und Kind: Lenkerin jetzt in Justizanstalt

Neben täglichen Gesprächen mit einer Psychologin bedeutet die Teilnahme am Suizidpräventionsprogramm, dass sie in einem kameraüberwachten Haftraum „mit einer verlässlichen Insassin untergebracht ist“, sagte Streicher. Eine Gesprächspartnerin könne zum einen unterstützend sein, zum anderen könne diese das Personal bei einem Notfall verständigen.

Die 37-Jährige soll am 26. Jänner eine 43-Jährige und ihren fünfjährigen Buben in Villach angefahren und dabei getötet haben. Bezüglich der Frau hat die Lenkerin eine Mordabsicht eingestanden, wegen der sie von ihrem Wohnort in Vorarlberg nach Kärnten gekommen war, aber nicht in Bezug auf den Buben.

Eifersucht wahrscheinliches Motiv

Ihr Motiv war wohl Eifersucht. Für das Scheitern ihrer Beziehung mit ihrem Ex-Mann, der der Vater des Buben ist, machte sie die Mutter verantwortlich. Die beiden Frauen kommen ursprünglich aus Rumänien, der Vater wurde in Kanada geboren.