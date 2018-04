Nach Salzburg-Wahl: Grüne suchen Ursachen, Neos sind positiv

Die Neos betreten Neuland. Sie haben mit 7,3 Prozent beim ersten Antreten den Einzug in den Salzburger Landtag geschafft. Neos-Chef Sepp Schellhorn zeigt sich zuversichtlich, obwohl er in der ÖVP auch Gegner hat. An Vorbehalte gegen seine Person will der Gastronom nicht glauben – immerhin habe er Haslauer bei der Landtagswahl 2013 öffentlich unterstützt. „Ich erwarte mir ein offenes und konstruktives Gespräch“, sagt Schellhorn. Außerdem sei nun die Chance, sich auszureden, „falls jemand beleidigt ist“, meint Schellhorn. Im Wahlkampf gab es zwischen den Parteien einige Reibereien – zum Beispiel herrschte in der ÖVP dicke Luft, weil die Neos bei Schülerdiskussionen Abstimmungen beeinflusst haben sollen.

In das Gespräch geht Schellhorn mit Nick Donig, Generalsekretär der Bundespartei, und Andrea Klambauer, die für die Pinken in den Salzburger Landtag einziehen wird. Sollten die Neos mit den Grünen zu Koalitionsverhandlungen eingeladen werden, ist nicht sicher, dass der Spitzenkandidat auch Landesrat für die Pinken wird, lässt Schellhorn durchblicken. „Dass ich mit einem Gesundheitsreferat keine Freude hätte, ist klar“, sagt der Wirtschaftssprecher der Neos im Nationalrat. Wie er die Chancen seiner Partei einschätzt? „Das kann ich nicht beeinflussen. Das hängt vom Kapitän ab und das ist Haslauer.“