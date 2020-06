Nach Verzögerungen soll Bau der S7 heuer starten

"Wir sind baureif", sagt Alois Schedl, Vorstand der Asfinag. Der Bescheid über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) der S7 Fürstenfelder Schnellstraße ist eingelangt.

Im Frühjahr 2015 soll bereits mit Baumaßnahmen am Abschnitt West begonnen werden. 14,8 Kilometer lang ist der erste Bauteil und geht in der Steiermark vom Knoten Riegersdorf bei Ilz bis Dobersdorf im Burgenland. Bautechnisch ist die Straße aufwendig, so werden 24 Brücken zwischen zehn und 200 Meter Länge gebaut sowie zwei Tunnel. "Allein für den Tunnel Rudersdorf mit 2,9 Kilometern Länge haben wir fünf Jahre Bauzeit eingeplant", sagt Schedl. Der Abschnitt kostet etwa 471 Millionen Euro.