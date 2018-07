Nach Fünffachmord: Haus des Schreckens steht zum Verkauf

Es ist ein kleiner Beisatz im Inserat, der etwas Unbehagen auslöst. Die Firma Immobilien Mörtl GmbH weist darauf hin, dass diese Immobilie Schauplatz eines Gewaltverbrechens war. Ein Gewaltverbrechen, das in Österreichs Kriminalgeschichte bisher einzigartig ist.

In Schildberg in der nö. Gemeinde Böheimkirchen steht seit einigen Tagen ein Haus mit Vorgeschichte zum Verkauf. In dem ehemaligen Gasthaus hat im November 2016 die 35-jährige Baumarktangestellte Martina R. ihre gesamte Familie ausgelöscht. Die Frau erschoss ihre Mutter, den Bruder und ihre drei kleinen Kinder. Tage später nahm sie sich selbst das Leben. Nach der Bluttat hat der St. Pöltener Notar Michael Billeth im Zuge des Verlassenschaftsverfahrens die Aufgabe, das Anwesen zu veräußern. Mit dem Verkaufserlös soll ein Teil der von Martina R. angehäuften Schulden abgedeckt werden. Für Immobilienmakler Wolfgang Mörtl keine leichte Aufgabe: „Die Liegenschaft hat leider drei grobe Nachteile. Die Lage, das Haus ist sanierungsbedürftig und dazu kommt noch die Vorgeschichte.“ Um von vorne herein mit offenen Karten zu spielen, hat der Makler deshalb auch im Inserat auf das Gewaltverbrechen hingewiesen. Nachfrage von Interessenten gäbe es bereits, ein Angebot habe allerdings noch niemand gelegt. Der Kaufpreis liegt bei 135.000 Euro.

Das ehemalige Gasthaus wurde im Jahr 1920 errichtet und 1970 um- und ausgebaut. Es verfügt über eine Wohnfläche von 300 . Beheizt werden die zehn Zimmer und zwei Bäder mit einer Öl-Zentralheizung. Die Spuren des Verbrechens sind alle längst beseitigt, eine Spezialfirma hat jeden Winkel des Tatortes penibel gereinigt.