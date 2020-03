Nach Freispruch will Asylwerber 275.000 Euro für 2 Jahre U-Haft

Im Sommer 2016 wurde Abid T. in Belgien als Terrorverdächtiger festgenommen. Dreieinhalb Jahre, zwei Prozesse, einen Freispruch und 692 Tage in Untersuchungshaft später klagt er nun die Republik Österreich auf Schadenersatz und Schmerzensgeld in der Höhe von 275.000 Euro. Die Klage ging beim Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien ein.

In Belgien kam T. in Haft, weil er als Komplize von zwei Terrorverdächtigen galt, die an den Terroranschlägen in Paris im November 2015 mit 130 Toten mitwirken hätten sollen. Die Staatsanwaltschaft Salzburg warf ihm vor, die beiden Männer in einem Salzburger Flüchtlingslager durch die Weitergabe von Informationen und den Austausch von Daten am Handy bei ihrer geplanten Weiterreise unterstützt zu haben.

Zunächst wurde er dafür im Oktober 2017 am Landesgericht Salzburg zu sechs Jahren Haft verurteilt. Im April 2018 hob der Oberste Gerichtshof das Urteil aber zur Gänze auf. Im neu aufgerollten Prozess kam es zu einem Freispruch im Zweifel für Abid T. Nun will er eine Entschädigung für die Zeit in der Haft.