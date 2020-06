Felbertauern für Wochen gesperrt

Wo sich am Tag zuvor 35.000 Kubikmeter Geröll in Bewegung gesetzt haben, begannen am Mittwoch die ersten Arbeiten. Die Steinmassen zerstörten die Felbertauernstraße auf einer Länge von knapp 100 Metern. Doch bevor mit der Instandsetzung begonnen werden kann, muss erst die Gefahr beseitigt werden, sagt Michael Köll, der technische Leiter der Felbertauernstraße: „Wir waren den ganzen Tag dabei, eine Vielzahl an Löchern für eine Sprengung in die Felsen zu bohren.“