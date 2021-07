Nach Faustschlag bewusstlos: 17-Jähriger stellte sich freiwillig

Ein 17-Jähriger ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 1.30 Uhr in der Klagenfurter Innenstadt von einem Unbekannten im Zuge einer verbalen Auseinandersetzung niedergeschlagen worden. Der Jugendliche fiel nach einem Faustschlag zu Boden und blieb bewusstlos liegen. Passanten verständigten die Rettung. Der Verletzte wurde nach Angaben der Polizei ins Klinikum Klagenfurt gebracht, die Ermittlungen waren am Sonntag noch am Laufen.

Zeugen werden befragt

Wie die Landespolizeidirektion Kärnten am Abend mitteilte, stellte sich der Polizei ein 17-Jähriger. Der Bursche aus dem Bezirk Wolfsberg gab an, sich lediglich gegen verbale und körperliche Attacken des Verletzten zur Wehr gesetzt zu haben. In den nächsten Tagen sollen weitere Zeugeneinvernahmen durchgeführt werden.