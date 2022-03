Nach Familienstreit mit zwei Toten im Pinzgau: Verfahren eingestellt

Der 81-Jährige tötete seine Ex-Frau, die in dem Haus getrennt von ihm lebte, mit einem Schuss in den Kopf und richtete dann die kleinkalibrige Pistole gegen den Sohn, der einen Steckschuss im Unterkiefer erlitt. Bei dem anschließenden Handgemenge konnte der Sohn den Vater am Boden fixieren, ihm die Pistole entreißen und einen Notruf absetzen.

Dem Pensionisten gelang es noch, sich mit einem Messer zu bewaffnen, das ihm aber der Sohn während der neuerlichen tätlichen Auseinandersetzung abnehmen konnte. Der Vater, der Rippenbrüche erlitten hatte, starb an den inneren Verletzungen.