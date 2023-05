Nach Erdrutsch in Vorarlberg: Zwei desolate Häuser wurden geräumt

In der Nacht auf den 29. April war im Bereich Hochreute/Halbenstein ein Waldhang auf ungefähr 150 Metern Breite in Bewegung geraten. Bäume wurden geknickt, Geröll durch den Wald geschoben. Anrainer alarmierten die Polizei, weil beunruhigender Lärm aus dem Wald zu hören war. Wegen des Erdrutsches waren 39 Personen aus ihren Häusern vorsorglich in Sicherheit gebracht worden.

Hang blieb in Bewegung

Zwar konnten die Betroffenen bald wieder in ihre Häuser zurückkehren, doch blieb der Hang seither kontinuierlich in Bewegung. Ein am Fuß des Hanges stehendes Bauernhaus wies schon wenige Tage nach dem Erdrutsch mehrere Meter lange Risse in den Wänden und im Boden auf. Durch das anhaltende Regenwetter hat sich die Lage in den vergangenen Tagen weiter verschärft. "Wir hatten gestern einen Bewegungsschub von über einem halben Meter", beschrieb Kresser die Situation. Von Donnerstag auf Freitag habe man beim Bauernhaus noch einmal eine Bewegung von etwa einem Meter verzeichnet. Aufgrund der schlechten Entwicklung habe man bei zwei Häusern die Evakuierung empfohlen - behördlich angeordnet ist sie nicht.