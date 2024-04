Nach der Hitze kommt der Schnee: Heute Nacht kehrt der Winter zurück

Nach den Hitzerekorden von bis zu über 30 Grad im April ist es kaum zu glauben, dass heute der Winter zurückkehrt - sogar in Wien. In der Nacht auf Dienstag breitet sich Regen und Schnee von Süden aus auf alle Landesteile aus, berichtet Geosphere Austria.

Schneeflocken im Niederschlag

Die Schneefallgrenze sinkt auf 400 und 800 Meter Seehöhe. Am Alpennordrand, vor allem aber östlich des Mariazelllerlands, kann es jedoch zum Teil auch bis in tiefere Lagen schneien. Die Tiefsttemperaturen der Nacht liegen zwischen minus 1 und plus 4 Grad.