Nach Brand: Wrack aus Gleinalmtunnel gezogen

Kran dürfte mehr als eine Million gekostet haben

Nach den Untersuchungen und der Freigabe durch die Staatsanwaltschaft wird das Wrack verschrottet. Zuerst dürfte es aber als Ganzes abtransportiert werden, sagte Vogler. Die Schadenshöhe im Tunnel ist bisher nicht bekannt. Der Wert des Krans allein dürfte aber bei mehr als einer Million Euro liegen. Eine mögliche Ursache für den Brand konnte er nicht nennen. Die Fahrzeuge würden extern jährlichen Prüfungen unterzogen.

Ursprünglich hätte der Abtransport des Schwerfahrzeuges mit Kranaufbau schon am Dienstag erfolgen sollen. Dazu wurden die Räder des Vehikels entfernt. Mit Luftpolstern sollte es gehoben werden, um es fahrtüchtig machen zu können. Der Brand des Transporters mit Kranaufsatz hatte am vergangenen Freitag für einen Großeinsatz der Rettungskräfte gesorgt. 81 Personen mussten sich aus dem Tunnel retten, teilweise schafften sie das über die Fluchtschächte in den alten Bestandstunnel, der seit der Fertigstellung der neuen Röhre 2017 saniert wird.