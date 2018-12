Nach Bluttat an 16-Jähriger: So kam es zur Festnahme in Wien

In Wien wurde sein Handy nach der Tat zum letzten Mal geortet, in Wien wurde Saber A. am Dienstag zu Mittag auch festgenommen. Der 17-Jährige soll seine Freundin Michelle F. am Sonntagabend in der Wohnung ihrer Mutter in Steyr mit einem Messer ermordet haben.

Nach dem Burschen war europaweit gefahndet worden. Am Dienstag um 12.50 Uhr wählte der Afghane am Bahnhof Floridsdorf den Polizeinotruf und gab seine Identität und seinen Standort bekannt. Beamte des Stadtpolizeikommandos Floridsdorf nahmen ihn kurz darauf fest. Er leistete keinen Widerstand. Laut Polizei Wien wurde er eindeutig identifiziert.

Zuvor soll Saber A. versucht haben, sich falsche Papiere zu besorgen. Von Kontaktpersonen in Wien soll er jedoch bedrängt worden sein, sich selbst zu stellen. Diese Informationen konnte die Polizei aber nicht bestätigen. „Wir gehen davon aus, dass der Fahndungsdruck zu hoch geworden ist“, sagt David Furtner, Sprecher der Polizei Oberösterreich.