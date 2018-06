Bleiburg-Treffen: Sechs Anklagen für Kroaten rechtskräftig

Nach dem umstrittenen Kroaten-Treffen in Bleiburg in Kärnten sind nun alle sechs Anklagen rechtskräftig. Das gab Eva Jost-Draxl, Sprecherin des Landesgerichts Klagenfurt, am Montag bekannt. Die sechs Kroaten bleiben vorerst alle in Untersuchungshaft. Einer von ihnen hatte mit einem Enthaftungsantrag, der am Montag verhandelt wurde, keinen Erfolg.

Die U-Haft sei verlängert worden, sagte Jost-Draxl. Zwei weitere der sechs Beschuldigten versuchen mittlerweile ebenfalls, mittels Enthaftungsanträgen freizukommen.

Mittlerweile wurden vom Gericht auch schon Prozesstermine fixiert. Der erste der sechs Angeklagten muss sich am 19. Juni vor einem Geschworenensenat nach dem Verbotsgesetz verantworten. Dann sind zwei Kroaten - einer von ihnen ein Politiker - am 29. Juni dran, und ein vierter muss am 4. Juli vor Gericht.