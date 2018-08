Nach Airbus-Zwischenfall: Strengere Regeln für Drohnen gefordert

Die vida geht davon aus, dass es heute bereits bis zu 100.000 Drohnen in Österreich gibt. „Gerade, weil viele Besitzer auf Vorschriften pfeifen, fordere ich die Austro Control auf, für eine bedingungslose Registrierung zu sorgen. Wir brauchen endlich strengere Regeln für Drohnen bzw. den Besitz dieser Fluggeräte. Das beginnt bereits bei der flächendeckenden Registrierung. Hier braucht es eine Art Nummerntafel“, sagt Schwarcz. Und Daniel Liebhart, stellvertretender Vorsitzender des vida-Fachbereichs Luftfahrt und selbst Fluglotse, fügt hinzu:"Drohnen sollen sich im kontrollierten Luftraum so verhalten müssen wie Verkehrsflugzeuge und von FluglotsInnen kontrollierbar sein. Drohnen, die technisch dazu in der Lage sind, in den kontrollierten Luftraum einfliegen zu können, sollen einen Transponder haben, damit ihre Position jederzeit exakt am Radar bestimmt werden und der Besitzer über die Kennung zugeordnet werden kann.“