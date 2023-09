Nach 52 Jahren: Wanderer fanden im Salzburger Pinzgau Gletscherleiche

Entdeckt wurde die Gletscherleiche bereits vergangene Woche, die Polizei machte den Fall aber erst am Montag bekannt. Demnach hat bereits eine Obduktion stattgefunden, deren Ergebnis zu den Daten des 1971 als vermisst gemeldeten 54-Jährigen passen.

DNA-Abgleich folgt

Der Mann ist auf rund 1.800 Meter Höhe gestorben, über die Todesursache gab die Polizei vorerst nichts bekannt. Zunächst versuche man, Angehörige zu finden - auch, um Vergleichsmaterial für einen DNA-Test zu erhalten. So soll die Identität des Mannes restlos geklärt werden.

Erst im August gab es einen ähnlichen Fall am Schlatenkees in Osttirol: Auf 2.900 Meter Höhe wurden die Überreste eines Tourengehers gefunden, der 2001 als vermisst gemeldet wurde. Der 37-Jährige war allein unterwegs gewesen und dürfte abgestürzt sein: In der Nähe seiner Leiche wurden ein Rucksack mit Geld und Ausweis gefunden