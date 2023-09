Gletscherleiche in Osttirol: DNA-Test bestätigt Vermutung

Bei der Mitte August am Schlatenkees im Gemeindegebiet von Matrei in Osttirol auf einer Seehöhe von 2.900 Metern entdeckten Leiche handelt es sich um einen seit 2001 vermissten, damals 37-jährigen Tourengeher. Dies wurde nunmehr durch eine DNA-Untersuchung endgültig bestätigt, teilte die Polizei am Freitag mit. Der Österreicher war seinerzeit offenbar am Gletscher verunglückt.