Muttersein in Österreich in Zahlen

Arbeitswelt

In den vergangenen 20 Jahren ist die Zahl der erwerbstätigen Frauen, die Kinder unter 15 Jahren haben, gestiegen - allerdings nur, wenn die Frau in einer Partnerschaft lebt (von 52 auf 66 Prozent). Bei den Single-Frauen ist die Quote der Erwerbstätigen 2016 wieder auf den Wert von 1994 gesunken (67 Prozent).

Ganz klar ist der Trend zur Teilzeit. Der Anteil an erwerbstätigen Frauen, die keine 40-Stunden-Woche Lohnarbeit machen, betrug 2016 75 Prozent. 22 Jahre früher waren es nur 39 Prozent - auch, weil früher viele Mütter keiner Erwerbsarbeit nachgegangen sind.