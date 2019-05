Was KURIER-Leserinnen ihrer Mama schon immer sagen wollten

"Ich bin dir ähnlicher, als ich gedacht habe"

Ich freue mich von Herzen, dass wir in diesem Leben Mutter und Tochter sind. Gemeinsam sind wir schon durch dick und dünn gewandelt, haben zusammen gelacht und geweint, sind uns innig begegnet und haben auch herzhaft gestritten. Am allermeisten schätze ich, dass du mir vertraust: Ich durfte mit 13 das erste Mal in einer Disco tanzen, als Teenager hemmungslos reisen und auch später, als ich schon erwachsen war, konnte ich mir deines Vertrauens in mich sicher sein. Es lief nicht immer nur glatt zwischen uns; in manchen Phasen entfernten wir uns auch voneinander, immer in dem Vertrauen, dass eine Zeit der Annäherung wieder folgen würde. So war und ist es – auf unsere Nähe können wir immer vertrauen.

Vor einigen Jahren sind wie dann emotional noch ein wenig näher zusammengerückt, dann war ich nämlich nicht nur Tochter, sondern wurde auch Mutter und du Oma. Seither erkenne ich, was ich alles so ganz nebenbei seit meiner Kindheit von dir gelernt habe ... und nun sehr dankbar selbst als Mama anwenden kann. Und ich bin dir – das stelle ich immer wieder in freudiger Verwunderung fest – viel ähnlicher, als ich immer gedacht habe. Danke, Mama, für unsere aufrichtigen und wahrhaftigen Begegnungen! – Bianca