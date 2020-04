Mutter griff zum Messer, weil sie vom Sohn gewürgt wurde

Zu wilden Streitereien mit Handgreiflichkeiten sei es in der Gtazer Familie in den vergangenen Jahren immer wieder gekommen. Freitagabend griff eine 45-jährige Mutter zum Messer, um sich gegen die erneuten Attacken ihres 21-jährigen Sohnes zur Wehr zu setzen.

Die von beiden Seiten heftig geführte Auseinandersetzung endete zum Glück nur mit zwei Leichtverletzten.

Gegenseitige Vorwürfe und ein wilder Streit gipfelten am späten Freitag in der Wohnung im Grazer Bezirk Lend in einem Angriff des jungen Mannes auf seine Mutter. Er soll die Frau nicht nur massiv bedroht haben. Es kam auch zu Schlägen und schließlich würgte der Sohn die 45-Jährige und verletzte sie dabei. In ihrer Not soll die Frau dann ein Küchenmesser erwischt und den rabiaten 21-Jährigen damit am Rücken verletzt haben. Laut Polizei soll es sich um eine leichte Verletzung gehandelt haben.