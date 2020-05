Mutter der entführten Kinder: „Kann mit ihnen mitfühlen“

Noch hat Georgine E. ihre Kinder nicht getroffen. Ingrid, 16, und ihr um drei Jahre jüngerer Bruder Philipp, wurden 2004 vom eigenen Vater entführt und lebten seither im Glauben, die Mama habe sie im Stich gelassen.

Doch während Philipp sich auf die Mutter freuen soll, lehnt Ingrid den Kontakt angeblich ab. Georgine E. zeigt Verständnis dafür. „Ich kann mit ihnen mitfühlen. Sie kennen ihre Mutter nicht und haben wahrscheinlich irgendwelche Vorstellungen von mir“, schreibt die Ungarin in ihrer ersten Stellungnahme an die Medien, die über die Austria Presse Agentur bekannt wurde. „Ich weiß, dass die Situation meiner Kinder seelisch sehr herausfordernd ist. Sie haben gerade ihren Vater verloren, um den sie trauern.“

Der Tod des 60-jährigen Johann E. in Encarnacion in Paraguay brachte die österreichischen Behörden erst auf die Spur zu einem bis dahin als ungeklärt geltenden Entführungsfall. Im November 2004 verschwand der Steirer, der mit seiner Familie in einem Haus in Graz-Umgebung gelebt hatte, von einem Tag auf den anderen mit den Geschwistern. Georgine E., damals 38, lebte in Trennung von ihrem Ehemann, ein Obsorgestreit um die damals siebenjährige Tochter und den fünfjährigen Sohn bahnte sich an. Johann E. beendete ihn durch vollendete Tatsachen: Er flüchtete mit den Kindern und ließ sich letztlich in Paraguay nieder.