Mutmaßlicher Heroindealer in Klagenfurt festgenommen

Mehrere 100 Gramm Cannabis und Heroin sind am Donnerstag in der Wohnung eines 52-jährigen Slowenen in Klagenfurt sichergestellt worden. Polizeibeamte waren Cannabisgeruch nachgegangen und hatten insgesamt 230 Gramm Heroin, 130 Gramm Cannabiskraut und eine geringe Menge Bargeld in der Wohnung gefunden.

Der 52-Jährige gab laut Polizei zu, Drogen von Slowenien nach Österreich geschmuggelt und teilweise verkauft zu haben. Er wurde festgenommen, teilte die Polizei am Montag mit.