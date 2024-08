Mure verschüttete Haus in Salzburg, Bewohner schwer verletzt

Eine Mure hat in der Nacht auf Sonntag in Thumersbach in Zell am See einen Schwerverletzten gefordert. Die Geröllmassen sind in ein Haus eingedrungen und haben den Bewohner erwischt. Die Rettung des Verletzten gestaltete sich äußerst schwierig, hieß es bei der Feuerwehr Zell am See.

Anfangs habe es gar kein Durchkommen gegeben, die Zufahrt war von Geröllmassen blockiert. Man habe den Notarzt mit einem Unimog zum Verletzten bringen müssen.

Insgesamt standen in Salzburg in der Nacht elf Feuerwehren mit mehr als 260 Helfern in Dauereinsatz. Der Schwerpunkt lag im Pinzgau, vor allem Kaprun und Zell am See waren betroffen, großteils waren Vermurungen zu beseitigen. Auch am Vormittag hatten die Einsatzkräfte noch alle Hände voll zu tun.