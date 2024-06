Lange MRT-Wartezeiten: Jetzt kommen 13 neue Geräte

Der Patient war am Rande der Verzweiflung. Der Mann telefonierte sich durch mehrere Institute durch, doch die Auskunft blieb für ihn immer unzufriedenstellend: „Die Wartezeit beträgt mindestens vier Monate“, hieß es.

So geht es vielen Menschen, die in Österreich auf MR- und CT-Untersuchungen angewiesen sind. In den Bundesländern häufen sich deshalb die Beschwerden. „Die meisten verzweifeln dann und gehen halt zu privaten Instituten, wo sie sehr schnell Termine bekommen“, berichtete der Wiener Patientenanwalt Gerhard Jelinek im vergangenen April.