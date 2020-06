Mozartkino kämpft um Förderungen

Romy Schneider, Peter Alexander, Toni Sailer und sogar der ehemalige spanische König Juan Carlos: Kinoinhaber Kurt Giebisch hatte sie alle. Von den glamourösen Filmpremieren aus früheren Tagen zeugen noch Fotos und Autogramme, die im Foyer des Mozartkinos in der Kaigasse hängen. Der Glamour kehrt am Freitag kurz in das Lichtspielhaus zurück: Nach einjähriger Pause wird die Wiedereröffnung des Mozartkinos gefeiert.

Doch es hängen dunkle Wolken über dem Fest: Der Kinobetrieb in den geschichtsträchtigen Gemäuern muss weiterhin ohne Subventionen auskommen. 2013 wurde die Prämie für "prädikatisierte Filme" vom Land gestrichen, auch die Stadt sieht keine Förderung vor.