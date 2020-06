Alarmierender Biker-Blutzoll

Der Trend zum Motorrad ist ungebrochen. Die Zulassungszahlen steigen von Jahr zu Jahr. Vor allem ältere Männer entdecken immer häufiger die Freude am Zweiradfahren in der Natur.

Das ist die schöne Seite.

Die hässliche findet sich in der Datei von Otmar Bruckner. Er ist Chef-Statistiker des Innenministeriums. Wer auf der Straße stirbt, bekommt eine Nummer verpasst und landet in seinem Dienst-Computer am Minoritenplatz. Der Nächste in dieser traurigen Datei wird die Nummer 62 tragen. Bis dato sind heuer bereits fast so viele Zweiradfahrer gestorben wie – jeweils in zwölf Monaten – in den vergangenen Jahren. Erst am Montag starben ein Biker und seine Beifahrerin.