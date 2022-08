Motorradunfälle forderten zwei Todesopfer

Ein 71 Jahre alter Motorradfahrer ist am Samstag im steirischen Eisenerz (Bezirk Leoben) tödlich verunglückt. Laut Polizei wollte der Mann eine Kolonne anderer Fahrzeuge überholen und prallte gegen einen links abbiegenden Pkw. Er wurde unter seinem Bike eingeklemmt. Der 62 Jahre alte Pkw-Lenker und andere Zeugen leisteten noch Erste Hilfe, die dann die Rettungskräfte übernahmen, dennoch erlag der 71-Jährige an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Zu einem tödlichen Unfall kam es auch in Tirol: Ein Motorradfahrer ist Samstagvormittag bei einem Unfall auf der Stanzertalstraße zwischen St. Anton am Arlberg und Pettneu (Bezirk Landeck) laut Polizei ums Leben gekommen. Es soll sich dabei um einen 53-jährigen Mann handeln, der in einer Kurve die Kontrolle über das Fahrzeug verloren hatte, berichteten mehrere Medien. Er kollidierte anschließend mit einem Pkw. Der Biker verstarb noch an der Unfallstelle, die Autofahrerin wurde leicht verletzt.