Motorradlenker bei Sturz im Flachgau schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Eugendorf im Salzburger Flachgau ist gestern, Freitag, ein 43-jähriger Motorradlenker schwer verletzt worden. Der Mann war auf der Thalgauer Landesstraße in Richtung Salzburg unterwegs gewesen, als er überholte. Dabei kollidierte er mit seinem Motorrad mit einer Verkehrsleiteinrichtung in der Fahrbahnmitte und stürzte.

Der schwer verletzte 43-Jährige wurde vom Notarzt versorgt und anschließend mit dem Rettungshubschrauber in das Universitätsklinikum Salzburg gebracht.