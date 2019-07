Motorradfahrer nach Kollision mit Pkw schwer verletzt

Ein 49-jähriger Motorradfahrer ist am Donnerstag in der Kärntner Bezirksstadt St. Veit an der Glan mit einem linksabbiegenden Auto zusammengekracht. Der 79-jährige Pkw-Lenker dürfte den entgegenkommenden Biker übersehen haben, berichtete die Polizei. Der 49-Jährige wurde schwer verletzt per Rettungshubschrauber ins Klagenfurter Unfallkrankenhaus eingeliefert. Der Autofahrer blieb unverletzt.