„Mortimer“ bringt ersten Herbststurm

Am Dienstag beruhigt sich das Wetter wieder und vor allem an der Alpennordseite und im Osten scheint verbreitet die Sonne. Mit maximal 19 bis 26 Grad liegen die Temperaturen weiterhin über dem langjährigen Mittel, am wärmsten wird es entlang der Nordalpen und im Wiener Becken.

Das Auf und Ab der Temperaturen setzt sich jedoch über die restliche Woche weiterhin fort, so kündigt sich am Mittwoch eine neue markante Kaltfront an. Es kann auf bis zu 1800 Meter herab auch schneien.